Entre-linhas Boninho deixou uma mensagem de despedida em seu Twitter no fim de semana. Disse que "sua ética e profissionalismo" disseram "não" para a rede social. Que pena. O fato é que não pegaram bem na Globo os comentários feitos por Boninho no Twitter detonando A Fazenda, da Record. A edição de A Fazenda registrou anteontem média de 14 pontos no horário, ante 23 do Fantástico. Já Jogo Duro, da Globo, perdeu 3 pontos de audiência em relação à estreia, chegando a 17. Na medição minuto a minuto do Ibope, entre 23h03 e 23h20, a Record cantou vitória sobre a Globo em São Paulo, com pico de 10 pontos porcentuais de diferença. E Jonathan Haagensen entregou, anteontem, durante a transmissão ao vivo, que havia trocado figurinhas com Theo Becker sobre A Fazenda, antes de entrar no reality show. O comentário destruiu a versão da Record, que garantia que nenhum dos participantes sabia, antes de entrar no programa, quem seriam seus companheiros de confinamento. A RedeTV!, com quem Clodovil brigou na Justiça após longa temporada de trabalho, promove desfile em tributo ao estilista na edição de amanhã, quando ele completaria 72 anos. Supla e João Suplicy renovaram contrato com a RedeTV! por mais dois anos.