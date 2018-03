Entre-linhas Aclamada em Angola como grande ídolo, Xuxa Meneghel confirma sua primeira apresentação naquele país para 10 de outubro, com show na 2ª edição do Dia da Amizade Angola-Brasil, promovido pela Globo Internacional. A apresentação do evento caberá a Luciano Huck. Mariana Kotscho acertou com a TV Brasil a realização de 52 episódios de Papo de Mãe, programa que promete abraçar questões de toda espécie relativas à maternidade, para todas as idades e faixas sociais. Papo de Mãe terá foco especialmente voltado a serviços, a começar pela gravidez. A produção será da Rentalcam. Segundo a diretora de jornalismo da TV Brasil, Helena Chagas, estreia no segundo semestre. O R-7, portal de notícias da Record, deverá iniciar suas operações - o que não significa ainda entrar no ar - no dia 29, quando a emissora inaugura a nova redação da casa, para a estreia de Ana Paula Padrão à frente do Jornal da Record. Tânia Khalil é o alvo número 1 das ligações recebidas pela Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), da Globo. O público quer tudo que vem de Duda, sua personagem em Caminho das Índias: batom, vestidos, esmalte e acessórios. No ranking da CAT, Duda é seguida por Silvia (Débora Bloch) e Aída (Totia Meirelles). Maya (Juliana Paes), que tirou Raj (Rodrigo Lombardi) de Duda e é a protagonista da novela da Globo, vem em quarto lugar.