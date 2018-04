entre-linhas O Provocações completa sete anos no ar e mereceu gravações internacionais. Antônio Abujamra mostra hoje, às 23h10, na Cultura, a primeira safra dos registros culturais trazidos da Europa. Em foco, o 30.º Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) realizado no Porto, Portugal. Há alguns dias de molho por obra de problemas na coluna, William Bonner anunciava para ontem seu retorno ao expediente do Jornal Nacional. A Globo garante que o BBB8, que estréia em janeiro, terá Boninho na direção, Pedro Bial no comando e que Diego, o Alemão, não terá participação no reality show. Não até então. O Universal Channel exibe os três últimos episódios da oitava temporada de Law & Order nos dias 28 e 30, às 20 h. Mais uma dupla engrossa a lista de famosos que processam a turma do Pânico: Luana Piovanni e Dado Dolabella. Pedem na Justiça que os humoristas não se aproximem mais deles. O site globoesporte.com e o Sportv fecharam parceria envolvendo um game do Campeonato Brasileiro, o Cartola FC. Produto do site, o game ganhará um quadro no Tá na Área, do Sportv, e o público poderá disputar partidas com o elenco do canal. Em tempo: o lançamento de A Pedra do Reino em DVD é esperado para setembro. São dois discos e um documentário inédito de 50 minutos, mostrando o processo de criação da série.