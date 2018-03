Entre-linhas O diretor Fernando Meirelles tem viagem marcada para a Itália em 9 de julho. Debaixo do braço, leva um compacto de 6 dos 11 episódios de Som & Fúria, minissérie que a sua O2 coproduziu com Globo, para apresentar no Roma Fiction Fest. Além de exibir Som & Fúria em Roma, Meirelles e Susan Coyne, uma das criadoras do original canadense, participam de um debate. Aqui, a Globo põe a minissérie no ar em 7 de julho. É no rastro da Parada GLTB que Maysa Monjardim estreia na direção do Superpop, de Luciana Gimenez, segunda-feira. O palco da RedeTV! receberá experts na temática gay. Sucesso com Antero Greco e Paulo Soares à noite, o Sportcenter ganha mais uma edição diária na ESPN Brasil, às 12 horas, com André Kfouri e Arnaldo Ribeiro. Estreia segunda-feira. A novela Paraíso consolida bons resultados no Ibope: o capítulo de anteontem obteve 28 pontos, com 48% dos televisores sintonizados (share). Já Malhação, no mesmo dia, fez 25 pontos, recorde da temporada. Vai até 4 de julho a exibição, via TV Cultura, do programete gravado pela Turma do Cocoricó para desmitificar o uso de óculos entre a criançada. Júlio e a turma do paiol mostram como os óculos podem melhorar o rendimento escolar. É vídeo de apoio ao programa Visão do Futuro, que treina professores da rede pública a fazer testes de visão nos alunos.