Entre-linhas A Globosat comemora record de vendas do Brasileirão em pay-per-view. Até o início do mês foram vendidos 560 mil assinaturas dos jogos da série A e 110 mil da Série B. Um aumento de 25% e 20% respectivamente, se comparado com o mesmo período de 2008. O chef Jaime Oliver, estrela no GNT, cancelou sua vinda ao Brasil este ano. Justificou que estava com a agenda cheia e prometeu estudar nova data para 2010. A NET vai transmitir em HD, a partir de amanhã (sábado), a Copa das Confederações, realizada na África e disputada pela seleção brasileira. As partidas serão exibidas na faixa SporTV HD do canal Globosat HD. Mulheres de Areia, com Glória Pires e Guilherme Fontes, estreia na TV Globo Portugal no dia 29. A TV portuguesa SIC, assim como a Globo, tem uma faixa de repetecos de novelas, uma espécie de Vale a Pena Ver de Novo. A próxima trama que será reexibida por lá é Mulheres Apaixonadas. A Band vendeu três cotas de patrocínio da transmissão da Copa do Mundo de 2010. Preço de tabela: R$ 154 milhões cada. Lembram de Tal Pai, Tal Filho, antiga série que passava aos domingos, na Globo, no começo dos anos 90? Um fã criou o blog do Dr. Howie Howser, o adolescente prodígio era já era médico (http://doogiehowsermd.blogspot.com/)