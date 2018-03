Entre-linhas Foi para o Teleton, e não para trocar de canal, que Tutinha, Sr. Jovem Pan, criador do Pânico, e seu fiel escudeiro, Emílio Surita, foram convidados a almoçar no SBT anteontem. A trupe ficou de participar da festa beneficente. E por enquanto é isso. Dois grandes autores da Globo disputam a tapas o passe de Glória Pires em suas novelas. Um deles já havia reservado Glória para sua trama, na faixa das 9, em 2010; outro a quer para o mesmo horário, só que em 2011. Deve acabar em acordo o pedido de reclassificação indicativa do Ministério da Justiça para Senhora do Destino: o MJ pede que a reprise da trama seja reclassificada como imprópria para menores de 12 anos, podendo ir ao ar só após as 20 horas. A Globo entrou com recurso, que será julgado amanhã. Com ibope na casa dos 20 pontos, Senhora é atualmente o segundo maior share da Globo, cerca de 53% (participação no total de ligados). Perde só para Caminho das Ìndias, que bate nos 63% de share. Ratinho fará participação especial na próxima novela do SBT, Vende-se um Véu de Noiva, como um advogado. Íris Abravanel, autora da novela do SBT, adaptação da obra de Janete Clair, contou em entrevista coletiva que costuma acordar de madrugada para escrever e "sai de gatinho" da cama para não acordar Silvio Santos. Vende-se Um Véu de Noiva estreia na próxima terça-feira.