Entre-linhas Claudete Troiano assinou ontem contrato com a TV Gazeta. Ela estreia em julho no canal. Estreia em 12 de julho a Maratona do Faustão, versão de Wipeout, formato comprado pela Globo da Endemol. Gravado na Argentina, o programa traz 16 participantes (8 homens e 8 mulheres) que disputam R$ 100 mil em provas de força e equilíbrio. A Record já fala em 2ª temporada de A Fazenda e garante que negocia com a NET um canal em pay-per-view para o show. E a saída de Alexandre Frota do reality da Record, segundo a emissora, não foi motivada por briga interna. A casa alega que ele estava lá para implementar o programa e agora é mais útil ao Hoje em Dia. Ah, bom. A Globo pede correção e esta coluna se curva: A Fazenda perdeu 3 pontos para o Fantástico em relação ao placar de audiência de estreia, e não 1, como cá foi dito ontem. Cláudia Tajes, autora do livro A Vida Sexual da Mulher Feia, está escalada pela HBO para escrever a próxima coprodução brasileira do canal: uma série intitulada Mulher de Fases. Radionovela do cubano Félix Caignet, O Direito de Nascer celebra 60 anos de fama mundial. Este é o mote da mesa comandada pela cubana Mayra Sierra, professora e roteirista, com participação de Mauro Alencar, doutor em telenovela pela USP, no 17.º Congresso da Latin American Studies Association (Lasa). Começa amanhã, na PUC-RJ.