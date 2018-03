Entre-linhas O escatológico Jogo Duro foi bem em audiência em sua estreia: registrou anteontem média de 20 pontos na Globo, ante 8 da Record no horário. Já A Fazenda perdeu 1 ponto de audiência no embate com o Fantástico, em relação ao domingo anterior. Anteontem, dia de eliminação, o reality da Record alcançou média de 12 pontos ante 26 pontos da revista eletrônica da Globo no horário. Aos cinco minutos do reality show, a Record colocou no ar, sem querer, o nome da eliminada da noite, antes mesmo de terminar a votação. Os dizeres "Franciely eliminada com 50%" apareceram por um segundo. Em comunicado à imprensa, a Record lamentou o ocorrido e explicou que uma falha no sistema de geração de caracteres provocou a exibição inadequada do resultado parcial da votação. Franciely foi eliminada com 45% dos votos. "O sistema naquele momento estava programado com o nome das três participantes que estavam no ?Tá na Roça? e com dados da votação, ainda em curso, de todas elas", diz a nota da Record. O canal Futura fechou parceria com a TV Timor Leste (TVTL). No acordo, o canal brasileiro colocou seu acervo de programas à disposição da TVTL e se comprometeu a cuidar da formação dos técnicos do canal parceiro. Coproduções de atrações para serem exibidas nos dois países fazem parte do pacote.