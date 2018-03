Entre-linhas Jayme Monjardim está gravando cenas além do script em Viver a Vida, próxima trama das 9 da Globo. Em gravação na Jordânia, o diretor colocou Alinne Moraes para dançar balé em cima de uma pedra. Ainda em Viver a Vida, Thiago Lacerda terá uma pitada de Indiana Jones e Brad Pitt - no filme Babel - no visual de seu personagem, Bruno. Thiago Lacerda, por sinal, virou atração em Israel, por conta do sucesso de Matteo, de Terra Nostra, e de Páginas da Vida, que está no ar por lá. A ordem para atrizes e produtoras da Globo que gravam na Jordânia é: "Nada de roupas curtas nem decote." Todas foram avisadas que os árabes sequestram mulheres. Para promover sua próxima novela, adaptação de Íris Abravanel para Vende-se um Véu de Noiva, de Janete Clair, o SBT realizará edição do SBT Repórter dedicado à obra da novelista, nesta quarta-feira. Dois dos convidados a dar seu depoimento ao SBT Repórter sobre Janete Clair tiveram de declinar: a roteirista Renata Dias Gomes, filha da novelista, por ser contratada da Record, e Mauro Alencar, doutor em telenovelas pela USP, que é contratado da Globo. E essa foi a segunda recusa de Mauro Alencar e Renata Dias Gomes ao SBT: ambos foram convidados antes, pelo próprio Silvio Santos, a trocar de canal, justamente para trabalhar por Vende-se um Véu de Noiva.