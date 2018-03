Entre-linhas Didi Wagner voltará ao ar no Multishow com nova atração, no segundo semestre. Vesgo e Silvio entrevistaram, de novo, Silvio Santos, o original. No papo, que vai ao ar amanhã, no Pânico na TV!, SS fala sobre Maísa e sobre o contrato com Ronaldo. E não é que arrumaram uma namorada para Bahuan (Márcio Garcia)? Thaila Ayala entra em Caminho das Índias como Shivani, filha de um milionário indiano que vai se encantar pelo dalit. Bom, desde que ela não encontre Raj (Rodrigo Lombardi) pela frente, não é?