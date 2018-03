Entre-linhas A Globo está prestes a fechar acordos de coprodução de duas séries, uma com a Sony (EUA) e outra com a Fox (EUA e Espanha). Foi o que contou o diretor de Produção Internacional da emissora, Guilherme Bokel, durante o 10.º Fórum Brasil de TV, anteontem, em São Paulo. Também em negociação internacional, a Globo acaba de vender para o canal Rustavi2, da Geórgia, as novelas A Favorita e Desejo Proibido. Ana Paula Padrão já tem data para voltar ao ar: dia 29 de junho, ela assume o Jornal da Record. Maysa Monjardim, prima de Jayme Monjardim, é a nova diretora do Superpop, de Luciana Gimenez. Ela entra no lugar de Marcelo Nascimento. O Superpop, sob nova direção, promete acabar com a "baixaria". Peladas, travestis, famosos em pé de guerra estariam com os dias contados. A ver. Já tem gente na Record achando que Britto Jr. não era o nome certo para comandar A Fazenda. Depois de Ingrid Guimarães, agora será a vez da humorista Heloísa Périsé entrar em uma novela. Ela está no elenco de Pelo Avesso, próxima trama das 6 da Globo, como Tais, amiga de Rose (Camila Pitanga). A Band venceu o SBT em audiência em São Paulo na noite de quarta-feira. A emissora registrou, das 18 h à meia-noite, média de 6 pontos, ante 5 da rede de Silvio Santos.