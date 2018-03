Entre-linhas Daniella Cicarelli foi notificada pela Band a comparecer na emissora nos próximos dias para acertar sua situação por lá. Ou vai ou vai. Lorena Calábria, Renata Fan, Nadja Hadad e Téo José comandarão a transmissão do Festival de Parintins na Band. José Luís Datena e Patrícia Maldonado ficaram mesmo de fora. A Globo pode transformar em rotina a longa chamada com os destaques do Fantástico nas edições de sábado do Jornal Nacional. Acredita que funcionou a tática anti-A Fazenda, novo reality da Record. Até outro dia no elenco da Favorita, Mário Gomes agora reaparece na TV em outro canal: hoje, faz participação especial na sitcom de Tom Cavalcante, Louca Família, que passa a ir ao ar às quintas-feiras, às 23h20, na Record. O departamento Comercial da Globo está feliz da vida com a fase consumista do ex-Dalit, ex-mocinho, ex-indiano desapegado de bens materiais Bahuan (Márcio Garcia), em Caminho das Índias. O personagem já fez merchandising de carro, banco, relógio e vem mais por aí. Rei das comédias românticas, o ator Freddie Prinze Jr. é a principal novidade no elenco da oitava temporada da série 24 Horas, da Fox. O canal pago Sony leva ao ar hoje, às 21 horas, o episódio final da série Eli Stone. A produção não terá mesmo uma terceira temporada.