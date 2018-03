Entre-linhas O acidente com o Airbus da Air France fez crescer a audiência dos telejornais na noite de segunda-feira em São Paulo. O Jornal Nacional bateu o recorde do ano, com 36 pontos de média - 2 a mais que a segunda-feira anterior - e 58% de participação entre as TVs ligadas. O Jornal da Record, com 11 pontos de média, e o Jornal da Band, com 7 de média, também cresceram 2 pontos porcentuais cada, em relação à audiência da segunda-feira anterior. A baixa temperatura na Grande São Paulo também poderia explicar o crescimento dos telejornais na noite de segunda, mas o crescimento no total de aparelhos ligados entre 18h e 0h foi de apenas 1 ponto porcentual, de 61% para 62%. A Record negocia a compra do formato Who Wants to Be a Millionaire? para fazer uma versão local com Roberto Justus. Esse é um dos três formatos de game que o empresário pode apresentar na rede no segundo semestre. Você deve estar pensando: Justus fará então uma cópia do Show do Milhão, do SBT? Não, o game apresentado por Silvio Santos era uma versão, digamos assim, extraoficial. A Record pretende comprar o formato original. E A Fazenda não roubou ibope de Raj (Rodrigo Lombardi) e sua turma. O reality da Record registrou anteontem média de 13 pontos, ante 40 pontos de Caminho das Índias.