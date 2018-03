Entre-linhas Com seis cantoras a menos - cortadas na edição do programa - Elas Cantam Roberto registrou média de 18 pontos na Globo, anteontem. No horário, a Record marcava 12 pontos, com A Fazenda. Hebe, que muitos pensavam que seria vetada na Globo, ficou. Já Rosemary, convidada especial do próprio Rei, ficou de fora da edição do programa. A Globo explica que o corte ocorreu porque o show, em São Paulo, durou três horas e o critério foi "por questões artísticas". Silvio Santos fez questão, em seu programa de anteontem, de dizer que o jogador Ronaldo já é um craque da casa. "Ronaldo, o SBT vai te dar sorte, vem logo pra cá", disse ele. Ana Maria Braga estava com um papagaio de verdade ontem em seu Mais Você. A turma do Ibama já está de olho. Duda Nagle perdeu dois contratos publicitários no último mês por conta do seu bom desempenho como o sem limites Zeca, de Caminho das Índias. As marcas fogem do personagem. O SPTV transferiu a série de reportagens sobre helicópteros, que exibiria esta semana, para a semana que vem. A Globo considerou que o tema não pegaria bem por causa do acidente aéreo da Air France. Pensamento comum: a Globo usou sua influência com São Pedro para fazer chover na estreia de A Fazenda.