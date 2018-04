entre- linhas O canal HBO prepara novidades para setembro. No dia 5 estréia a segunda temporada de Big Love. Já no dia 7 é dia a novidade John From Cincinnati, série que trata da chegada do estranho John (Austin Nichols) a Imperial Beach. Na onda dos blogs, a novelista Glória Perez agora também tem um, em que comenta notícias, a maioria delas, sobre violência. Tino Marcos é o novo editor-chefe do Globo Esporte. Mesmo com a promoção, ele não deixará de fazer reportagens.