Entre-linhas Apesar das evidências em contrário, a Globo nega que a estreia acelerada de Jogo Duro, reality show que entra no ar dia 7, seja uma reação ao reality show da Record, A Fazenda, com lançamento anunciado para a noite deste domingo. A Globo atribui a rapidez de Jogo Duro, pensado e produzido no prazo recorde de um mês, ao "criativo Boninho que, instado a pensar em um projeto de reality para o segundo semestre, acabou criando dois". Silvia "Designer", aquela que vende sofás em comerciais como quem vende peixe na feira, será repórter do novo programa de Geraldo Luís, que estreia em julho na Record. Libido em alta definição: os canais Sexy Hot, Playboy TV, Venus, Private e For Man estreiam em junho uma faixa de séries no canal HD da Globosat, à meia-noite dos sábados. A novela Fogo no Rabo (TV PIrata), que está sendo reprisada no Vale a Pena Rir de Novo do Vídeo Show, ficará mais uma semana no ar. O quadro tem feito muito sucesso. A final da Liga dos Campeões da UEFA, entre Barcelona e Manchester United, anteontem, registrou média de 11 pontos de ibope na Record. E Mylena Ceribelli não renovou seu contrato com a Globo, que vence no domingo. Ela deve assinar com a Record nas próximas horas para apresentar o Esporte Fantástico, novo programa esportivo da casa.