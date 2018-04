Entre-linhas Os brincos de Maya (Juliana Paes) em Caminho das Índias estão entre os campeões de vendas da Globo Marcas, ao lado do roupão de joaninha do BBB9. Já na Record Entretenimento, que licencia produtos do canal, a aposta é a linha pet do Dr. Pet, claro. Haverá também um brinquedo de Poder Paralelo. Calma, será apenas um jogo de estratégia. Apesar da discrição da Globo na divulgação sobre a participação de Ronaldo (novo garoto propaganda do Grupo Silvio Santos) no Casseta & Planeta, anteontem, o programa bateu seu recorde de audiência do ano, com 29,2 pontos de média. O Toda Sexta, de Adriane Galisteu, na Band, está testando quadros de humor - caso da cabine que Marcelo Batista terá no palco. É um tipo de rádio na TV, em que ele comenta notícias. Da série "a TV dá voltas": Roberto Maia, figurinha fácil nas pornochanchadas, está na novelinha teen Malhação, da Globo. A Telaviva informa que o Canal da Cultura, canal público do Ministério da Cultura, será lançado em 2010. O seriado iCarly, do Nickelodeon, foi líder de audiência na TV paga - de janeiro a abril - entre o público de 12 a 17 anos. A Globo nega, mas há quem jure que houve rápida mobilização no jornalismo da casa, na noite de sexta-feira, quando espalhou-se um boato de que Silvio Santos teria morrido.