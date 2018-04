Entre-linhas Luciana Gimenez e Marcos Mion estão em guerra. O ringue: seus respectivos blogs. Mion abriu a luta na web detonando "as baixarias" do Superpop. Gimenez respondeu: "A estrada da TV é calçada sobre um cemitério de ex-apresentadores. Eu me lembro de alguns que competiram com o Superpop e não estão mais aí. Até o meu amigo inteligente e articulado Marcos Mion na sua época na Bandeirantes". Casagrande, que já vem dando o ar da graça na Globo esporadicamente, deve retomar em julho o expediente como comentarista esportivo. Mudanças à vista no Fantástico. Zeca Camargo deixará a atração para comandar a nova edição de No Limite. Detalhe: fará como Bial, ida sem volta. A Globo não confirma. A pedido de Tom Cavalcante, o Louca Família e o Show Tom voltam à faixa nobre da Record. Louca Família irá ao ar às quintas, 23h15, e o Show do Tom, nas noites de sábado. Ivete Sangalo será uma das próximas vítimas do Casseta & Planeta Urgente. Ela pediu para participar do quadro da Acarajete Love, sátira a ela e a Cláudia Leite. A Record confinou 14 figurantes, por quatro dias, na fazenda de seu novo reality show. Testou som, câmeras e iluminação. Apresentador, Britto Jr. contou ao Estado que durante um teste da eliminação, suas palavras fizeram o "cantidato" chorar.