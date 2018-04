Entre-linhas Enquanto Silvio Santos estiver nos Estados Unidos, o SBT informa que não irá recorrer da decisão judicial que vetou a participação da pequena Maísa no programa do patrão. O salvo-conduto que permitia a participação de Maísa no Programa Silvio Santos foi cassado na última sexta-feira, por decisão da juíza Ana Helena Rodrigues Mellim, da Vara da Infância e Juventude de Osasco, sob alegação de que a garota vinha sendo submetida a situações de humilhação. A ordem nas produções da Globo é maneirar na fita crepe, no microporo, durex e afins. Quem tem HDTV pôde ver, na semana passada, em Caminho das Índias, a fita adesiva branca colada na camiseta de ginástica de Ramiro (Humberto Martins), para tapar a marca. Os Sem-HDTV nem notaram. Ao anunciar a descoberta da Dançarina Indiana do Funk - furo mundial do TV Fama, da Rede TV! - o repórter fez questão de perguntar se ela se inspirou em Caminho das Índias. "Sou Indiana do Funk por conta de minha origem indígena", tascou. A Fashion TV promete radiografar a interferência da música na moda, e vice-versa, em 13 episódios. O projeto acaba de ser encomendado pela Turner à Cravo&Canela Comunicação e terá apresentação do ex-MTV Gastão Moreira. Márcio Kieling dirá adeus em breve a Poder Paralelo. Ele já está escalado para Bela, a Feia, próxima novela da Record.