Entre-linhas Roberto Carlos confirmou sua participação em episódio especialmente criado para ele em A Grande Família, da Globo. O rei gravará participação no programa no dia 16 de junho. Paulo Vilhena será o apresentador de Jogo Duro, novo reality show da Globo, que estreia em junho. No Profissão Repórter de amanhã, os três finalistas à vaga na equipe de Caco Barcelos vão apresentar as reportagens sobre o atendimento à emergência em acidentes de trânsito. Dessa prova sairá o novo repórter do programa.