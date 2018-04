Entre-linhas Liberada pelo SBT para participar do especial Elas Cantam Roberto, Hebe não sabe ainda se aparecerá na tela da Globo. A loira vai cantar, mas a rede promete editar bem o show antes de exibi-lo no dia 31. As divas já foram avisadas que podem ser cortadas do especial. Recém-contratada pela Record, Luciana Braga será uma terrorista em Poder Paralelo. Laila, sua personagem, será parceira do terrorista Kahlid (Fernando Pavão) e entrará no ar dia 8. A reprise de Senhora do Destino está levantando a audiência da Globo em São Paulo na faixa do meio-dia às 18 horas. Só no mês de maio, no horário do Vale a Pena, a emissora viu seu ibope subir 7 pontos (de 14 para 21 pontos de média). Já o Mais Você perdeu em audiência para o Fala Brasil anteontem. Segundo medição na Grande São Paulo, o jornalístico da Record registrou média de 8 pontos, ante 6 pontos da Globo no horário. É a toque de caixa que a Globo vem produzindo um novo reality show para as noites de domingo. O novo programa não mereceu menção alguma no lançamento de programação que a emissora promoveu em abril, para a imprensa. E a turma da Record atribui à estreia de seu novo reality show, A Fazenda, a pressa da Globo na produção do novo programa previsto para as noites de domingo.