Entre-linhas O coro na Globo para que o Vídeo Show volte a ser gravado engrossou depois da saia-justa entre a apresentadora Geovanna Tominaga e Suzana Vieira, anteontem. Suzana tomou o microfone de Geovanna no ar e disse que não tinha paciência com "pessoas que estão começando". A mesma Suzana Vieira bem que tentou, mas não conseguiu emplacar o namorado, Sandro Dias, na próxima trama das 9 da Globo, Viver a Vida. Ele fez teste, mas não passou. Veja só onde vai parar a liberdade ficcional: Bela (Gisele Itiê) em Bela, a Feia, da Record será filha de um bicheiro. A final da Copa Uefa, transmitida anteontem, pela Record, registrou média de 6 pontos. Por que toda que vez Bahuan (Marcio Garcia) vai à balada no Brasil, em Caminho das Índias, só toca música indiana? Ainda sobre Caminhos, elenco e equipe técnica da novela formaram dois times de futebol: o dos Dalits e o dos Brâmane. Os intocáveis estão levando a melhor no campeonato interno e já tem ator de casta querendo mudar de time. Lorena Calabria vai a Parintins fazer matérias para o Dia Dia, da Band.Será uma espécie de esquenta para a transmissão do festival, em junho. A mãe da atriz Marília Pêra, Dinorah Marzullo, de 90 anos, volta à TV no sábado. Ela terá um quadro no Zorra Total.