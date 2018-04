Entre-linhas A alegria do Manhã Maior durou pouco. A nova atração da RedeTV! não conseguiu atingir nem 1 ponto de média de ibope esta semana. O programa vem registrando 0,8 ponto. O Profissão Repórter bateu seu recorde no ano, anteontem, na Globo: tendo escolas da periferia como tema, o programa de Caco Barcellos registrou 21 pontos de média em São Paulo. Lara Romero será o nome de Susana Vieira em As Cinquentinhas, série de Aguinaldo Silva na Globo. A personagem, uma famosa atriz de TV, foi inspirada na própria Susana. E, sempre animada, Susana Vieira tomou o microfone da repórter Geovanna Tominaga, ontem, no Vídeo Show, após chamá-la de "lenta". Programa ao vivo é isso aí. Síndrome Sansão: o cabeludo protagonista de Bicho do Mato, em reprise à tarde, na Record, é o mesmo André Bankoff que, agora de madeixas curtas, vive o personagem André à noite, em Poder Paralelo. Experiência em dar uma espiadinha é o que não falta aos câmeras de A Fazenda, da Record. Entre os quase 200 profissionais do reality show, há ex-câmeras de BBB (Globo) e de Casa dos Artistas (SBT). A Globo nega veto a Ronaldo em função da campanha que o craque acertou com o Grupo Silvio Santos. Mas Ana Maria Braga disse no ar, ontem, que acha "estranho" o "posicionamento desse menino" em relação aos seus patrocinadores.