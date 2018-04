entre-linhas Está agendada para a segunda quinzena de setembro, em Angra dos Reis, a famosa reunião de novos projetos da Globo (com diretores e autores), que seleciona o que pode ganhar um lugar ao sol na rede. Começam hoje as gravações de O Sistema, nova sitcom da Globo, com estréia prevista para novembro. Quem vê Wagner Moura na pele do vilão Olavo não imagina que o ator é um exímio funqueiro. Prova disso é um vídeo que virou hit no YouTube, que traz Moura em um funk divertido nos intervalos das gravações de JK.