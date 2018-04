Entre-linhas Caminho das Índias bateu seu recorde de ibope anteontem. A trama da Globo obteve 42 pontos de média e 64% de participação entre o total de TVs ligadas no horário. Na mira do Ministério Público, o Na Mira, da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, está longe de entrar na linha. A versão piorada do Cidade Alerta continua dando closes em cadáveres. Um dos bordões do apresentador do programa, Uziel Bueno, é: "Isso aqui não é TV Xuxa não!". O que é a versão feminina do Louro José no Mais Você, da Globo? A voz da personagem, que não tem metade de graça do Louro original, é um mix de Clodovil e Gil Gomes. Segundo o projeto Intermeios, a TV aberta faturou 9% a mais em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2008. O meio arrecadou cerca de R$ 800 milhões no mês. O site da novela Paraíso (www.globo.com/paraiso) passa a exibir vídeos de atores da Globo tentando tocar berrante. Os internautas poderão votar no melhor "berranteiro" e participar da cena. O Hoje em Dia festejou vitória no ibope de anteontem sobre o Jornal Hoje em São Paulo: entre 13h14 e 13h45, o placar foi de 8,3 pontos para a Record e 7,7 para a Globo. E a Record enterrou rapidinho a tentativa de emplacar Wagner Montes em São Paulo, onde ele derrubou o ibope. Montes permanece só no Rio.