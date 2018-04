Entre-linhas De Lorena Calábria para Patrícia Maldonado no Dia Dia de ontem, na Band , sobre o caso de uma mulher que tem uma tesoura cirúrgica esquecida dentro do abdome. "Tomara que ela venha logo nos visitar aqui no programa, já sem a tesoura, claro." A pequena Maísa chorou de novo, anteontem, no Programa Silvio Santos, no SBT. Não, dessa vez o patrão não chamou um monstro. Ela bateu a cabeça em uma câmera, e teve de sair do palco. SS não achou graça. A Record voltou a investir em matérias em seus jornalísticos e chamadas de mutantes soltando raios, voando ou fazendo alguma coisa estranha em Promessas de Amor. Nelas, nem sinal do casal protagonista, Renata Domingues e Luciano Szafir. Nos bastidores da Record, é fato que tanto Szafir como Renata não estão contentes com a mudança de foco na trama. Foi fraquinha a audiência do jogo entre Internacional x Palmeiras pelo Brasileirão, anteontem, na Globo. A partida marcou 18 pontos de média. Sob frio de 4 graus em Garibaldi (RS), Lázaro Ramos fez mandinga bem-humorada nos bastidores da série Decamerão, da Globo, na sexta-feira, para que o diretor Jorge Furtado desistisse da cena em que ele e Edmilson Barros se jogariam num lago. "Se a gente ficar doente, vão ter de chamar o Flávio Bauraqui e o Jackson Antunes para terminar", brincou. Sensível, Furtado deixou o mergulho para depois.