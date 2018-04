Entre-linhas Aguinaldo Silva nega em seu blog que tenha sido convidado por Silvio Santos este ano para trocar de canal. Mas o autor, que ainda não acertou sua renovação com a Globo, rasgou elogios ao homem do Baú na web. Entre os confetes que Aguinaldo Silva destina ao dono do SBT está o reconhecimento ao fato de Silvio Santos ter inflacionado, com seu assédio à concorrência, o salário dos autores da Globo nos anos 1990. Poder Paralelo vai ter um "quase" beijo gay. Bom, terá, se a turma da tesoura da Record faltar no dia em que o capítulo com o affair entre as personagens de Adriana Garambone e Paloma Duarte for ao ar. A exibição está marcada para o dia 30. Quinta-feira é dia de audição de Ídolos, da Record, em São Paulo. Será no Anhembi. Já a final de O Aprendiz Universitário vai ao ar na Record no dia 28, ao vivo. Otávio Mesquita voltará a cobrir eventos sociais e festas no A Noite É Uma Criança, da Band. Essa é uma das mudanças do programa, que perderá também, em breve, sua parte "sensual." A produção já foi avisada: Tudo Novo de Novo não terá nova temporada na Globo. O Soletrando rende. O consultor do quadro do Caldeirão, Sérgio Nogueira, lançou uma nova edição de seu livro, O português do Dia a Dia, e já prepara o lançamento de outra obra.