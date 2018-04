Entre-linhas O Domingão do Faustão de amanhã volta a ser exibido ao vivo. Fausto Silva retornou esta semana de viagem de dez dias pela Europa. Silvio Santos planeja alugar uma sala de cinema em São Paulo para o lançamento da próxima novela do SBT, Vende-se Um Véu de Noiva. E não espere encontrar padres na nova novela de Íris Abravanel, que adapta o texto original de Janete Clair. Evangélica, a mulher do patrão evitou o personagem em Revelação. E não será por falta de roteiristas que Vende-se Um Véu de Noiva não emplacará. O SBT faz suspense em torno de alguns nomes, mas há quem já contabilize 11 pessoas na equipe que auxiliará dona Íris. Bem ao estilo Highlander - personagem que só morre quando lhe decepam a cabeça -, Os Mutantes vão além da terceira novela na Record. Roteiristas e desenhistas já foram escalados para criar uma animação com os personagens de Tiago Santiago. A turma que quer porque quer derrubar a Escolinha Muito Louca, da Band, pode desistir. O humorístico voltou a render média de 5 pontos de ibope e já tem humorista renovando contrato. O Bola da Vez, da ESPN Brasil, comemora hoje 10 anos no ar com entrevista de Mário Jorge Lobo Zagallo. No ar às 22 horas. Ficou para o dia 29 a estreia do novo programa de moda do GNT, Tamanho Único.