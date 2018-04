Entre-linhas Sabe os simpáticos pinguins do filme Madagascar? Pois eles ganharam uma animação só deles, que estreia aqui em junho, no canal Nickelodeon. Os desavisados não entenderam o que significava uma mocinha bronzeada e de biquíni tomando uma ducha ao lado do cenário chique de Ana Maria Braga, no Mais Você de ontem. A loira então avisou: "Vamos dar dicas para você tomar banho corretamente." Questão de utilidade pública. Dúvida: O que é o chapéu pantaneiro de Marcos Pasquim em Caras & Bocas? Juliana Paes havia deixado aquela campanha de cerveja, a pedido da autora Glória Perez, já no início de Caminho das Índias. Não convinha misturar aquela imagem à da mocinha da novela. O que surpreendeu foi o fato de Juliana Paes ter sido trocada na campanha por um genérico seu: Carol Castro, que chegou a ser confundida com a colega no início de carreira. Qual a história de superação que abriu o programa evangélico Vigília de Deus, na Gazeta, anteontem? A da inglesa Susan Boyle, celebridade instantânea do British Idol no YouTube. Casquinha sagrada, e atrasada. Wagner Montes derrubou o ibope do Balanço Geral em São Paulo: apresentado até semana passada por Geraldo Luiz, o barraco vespertino da Record manteve seus 6 pontos de média na segunda-feira, mas caiu para 4 na terça e quarta-feira.