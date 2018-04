Entre-linhas Uma amiga da coluna quer saber: Por que doutor Castanho (Stênio Garcia) não tira os óculos escuros, faça noite, faça sol, em Caminho das Índias? E dá-lhe ponte aérea Rio-Rajastão em Caminho das Índias. Em breve, toda a família de Camila (Isis Valverde) irá à Índia para o casamento dela com Ravi (Caio Blat). No pacote, Ilana (Ana Beatriz Nogueira) e sua turma. Na bagagem, mil e uma gafes. A Record pretende manter em segredo - até a estreia da novela - a caracterização da protagonista Gisele Itiê em Bela, a Feia. Por falar em segredo, anteontem, durante anúncio oficial da contratação de Ana Paula Padrão, o diretor de Jornalismo da Record, Douglas Tavolaro, ameaçou divulgar a data da estreia da moça na emissora. "Não, não vai dizer não", rebateu Ana Paula, sem piscar. Sônia Abrão reprisou a rodo, em seu programa na RedeTV!, anteontem, a cena de Silvio Santos assustando a pequena Maísa com um monstro de mentirinha. O Dia a Dia, da Band, deu um susto ontem no fígado de quem acabava de acordar: Daniel Bork, às 9 h, fritou durante muito tempo um grande pimentão. Em seu segundo dia no ar, o Manhã Maior, da RedeTV!, registrou audiência de 1,4 ponto, segundo medição prévia na Grande São Paulo.