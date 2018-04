Entre-linhas Mães que perderam seus filhos de forma trágica foram à TV falar de sua dor. Foi assim, com uma singela homenagem ao Dia das Mães, que Netinho estreou no SBT no sábado, registrando média de 7 pontos no horário. Ah, com direito a lágrimas do apresentador, claro. Wagner Montes estreou ontem, no comando do Balanço Geral da Record, com um furo de reportagem: grávidas que viajam em pé no transporte público lotado de São Paulo. A participação de Suzana Vieira no Zorra Total de sábado rendeu ao programa recorde de audiência no ano: 28 pontos. O Pânico, da RedeTV!, está em sua melhor fase: registrou anteontem média de 11 pontos. De todos os programas que entrevistaram Hugh Jackman, o Wolverine, o Pânico, com Sabrina Sato, foi o melhor. Crueldade pura e sucesso no YouTube o vídeo de Silvio Santos fazendo Maisinha chorar de medo de um monstro fake em seu programa no último domingo, no SBT. Os assinantes do canal Globo HD ouviram durante o jogo Fluminense X São Paulo, no domingo, comentários vazados de Cléber Machado. Durante o 1.º tempo, o locutor pediu para aumentarem o seu áudio e até reclamou que alguém tinha esquecido de comprar sua água. No gol do time carioca, ele ficou na dúvida de quem era e ouviu-se o comentarista Caio sussurrando. Errado, diga-se.