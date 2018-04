Entre-linhas Para passar a noite em claro: Sônia Abrão discutindo em seu programa de ontem, na Rede TV!, com quatro "especialistas", questões de suma importância. "Por que a ex-BBB Priscila não quer fazer lipo no bumbum?". Reflita, caro telespectador. Em fase de seleção de candidatos, Ídolos deve encerrar sua passagem pela Record antes do esperado. Uma terceira temporada da atração está praticamente descartada. Chico Anysio abandonou ontem seu blog em tom de tristeza. Disse que não escreveria mais ali por estar doente e ter de se desfazer de algumas obrigações. "De um dia para o outro veio a pneumonia, que, junto com a ?queda?, é a maior causa de morte dos idosos. Em dois dias eu envelheci, quando pouco, cinco anos", desabafou. Com direito a trilha sonora de terror, o Balanço Geral de ontem, na Record, exibiu uma reportagem sobre um castelo mal-assombrado. Pior era Geraldo Luiz, o autor do "furo jornalístico" dizendo que estava sentindo uma energia ruim no local. A reportagem mal-assombrada é item contraditório para uma emissora que contrata Ana Paula Padrão para reforçar seu jornalismo e quer brigar com o Jornal Nacional, da Globo. Ainda sobre o Balanço, Wagner Montes, que já apresentava o programa no Rio, passa a ser o apresentador de uma única edição para as duas praças, a partir de segunda-feira.