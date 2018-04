Entre-linhas Conforme o Estado antecipou, Ana Paula Padrão dividirá bancada do Jornal da Record com Celso Freitas na Record. A jornalista assinará contrato com a rede na próxima segunda-feira por quatro anos. Adriana Araújo deixa o JR rumo a Nova York, onde completa o overbooking de correspondentes internacionais da Record. Além do Manhã Maior, batismo que inaugura nova fase de seu programa feminino, a RedeTV! vai retardar o horário do A Tarde É Sua a partir de segunda-feira. E Buffy, a Caça Vampiros, irá ao ar às 14h05. O TV Kids irá ao ar após o Notícias das 7. Uma mulher supersônica e um homem bomba são os mutantes recrutados pela Record para tentar salvar Promessas de Amor. A trama vem registrando médias que mal chegam a 10 pontos de audiência. Como é que Raj (Rodrigo Lombardi), dono de uma empresa de e-comerce, manda telegrama para avisar a Ramiro (Humberto Martins) que está indo para o Rio? Coisas de Caminhos das Índias. Promessa antiga na Record, Ana Hickmann deve ganhar programa solo na rede - sem deixar o Hoje em Dia. É projeto para o 2º semestre. Os canais Univesp e Multicultura vão ser reativados pela Fundação Padre Anchieta. A emissora recebeu autorização oficial do Ministério das Comunicações para ocupar o espaço digital da multiprogramação, mas sem publicidade.