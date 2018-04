Entre-linhas A MTV vai levar bandas para as ruas como ação promocional dos prêmios VMB. Não estranhe se cruzar com um show de grupos como Cachorro Grande, Vanguart e NXZero por aí. Irritando Fernanda Young volta no dia 28 de outubro em nova temporada no GNT. Segunda-feira, o Roda Viva da Cultura recebe o diretor Jorge Furtado, às 22h40. O Canal Brasil exibe hoje, às 20h30, a premiação do Festival de Gramado com comentários dos jornalistas Luiz Zanin Oricchio e Marcos Mello.