Entre-linhas 10 quilos é que o Bruno Gagliasso deve perder para viver a nova fase de Tarso em Caminho das Índias, na Globo. Dirigida por Rodrigo Carelli, o reality show A Fazenda terá Alexandre Frota como assistente de direção. Frota integrou o elenco da 1ª Casa dos Artistas (SBT), que Carelli dirigiu. Ronaldo está vetado na Record. A final do Campeonato Paulista teve destaque em todos os noticiários da rede, mas nem a imagem nem o nome do craque apareceram uma só vez. Na Record, a explicação para o "boicote" é que Ronaldo não dá entrevistas à emissora, como troco à ampla cobertura da rede ao episódio que envolveu o jogador com travestis. E 23 câmeras, mais um arsenal de equipamentos estrategicamente posicionados no Pacaembu, permitiram ao SporTV filtrar unicamente o som local na final do Paulistão. O especial O Som do Jogo vai ao ar hoje, 19h. Vitor Belfort será o próximo a dar palestra sobre violência em Caminho das Índias. Os ouvintes: a turma de Zeca (Duda Nagle), claro. O lutador gravará sua participação esta semana. Para a satisfação de Datena, Ratinho caiu de 8 para 6 pontos no Ibope de São Paulo em seu segundo dia de novo programa no SBT. Christina Rocha também caiu em seu 2º Casos de Família, que rendeu média de 5 pontos, 3 a menos que a estreia.