Entre-linhas Conforme o Estado antecipou ontem, os cassetas tentaram evitar a retomada de mais um personagem vivido tão bem por Bussunda, mas Ronalducho terá de voltar e ficará com Hubert, o mesmo que herdou de Bussunda o presidente Lula. Iran Malfitano será mesmo o protagonista de Bela, a Feia, versão de Betty, a Feia da Record. Os diretores Jayme Monjardim, Fabrício Mamberti e Affonso Beato, e o maquiador Fernando Torquatto embarcam dia 18 para Israel, Jordânia e Paris, onde iniciam as gravações de Viver a Vida, próxima novela das 9. Embarcam para as gravações internacionais de Viver a Vida: Thiago Lacerda, Rodrigo Hilbert, Taís Araújo, Alinne Moraes, José Mayer e Matheus Solano. Será na Jordânia que a personagem de Alinne Moraes na nova novela da Globo ficará paraplégica. A superação dos cadeirantes será um dos merchandisings sociais da trama. A nova temporada de 9MM, da Fox, estreia dia 14 (quinta-feira) e mais uma vez ganhará websodes, episódios exclusivos para a internet. Desta vez, foram produzidos 9 vídeos de 3 minutos de duração, que servirão de complemento para a história do seriado: personagens secundários terão suas vidas esmiuçadas. O SBT cravou 8 pontos de média de ibope em suas duas estreias de anteontem, o Programa do Ratinho e Casos de Família, com Cristina Rocha, o que garantiu à emissora o 2º lugar.