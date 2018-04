Entre-linhas A final Corinthians X Santos, anteontem, registrou 35 pontos de média na Globo. No Rio, a partida Flamengo X Botafogo alcançou 41 pontos. Foram os recordes de ibope dos campeonatos Paulista e Carioca. A Globo não conseguiu evitar a filmagem dos logos da Telesena e da Liderança Capitalização, empresas de Silvio Santos, que estampavam a parte de cima da camisa do Corinthians na final do Paulistão. No jogo anterior, a emissora desviou seu foco do logo do Banco Panamericano, também de SS, no calção do timão.