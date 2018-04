Entre-linhas Em reprise, Nada Além da Verdade não deve ganhar nova temporada no SBT. Será substituído em agosto por Amnésia, jogo em que famosos respondem a perguntas sobre seu passado. O piloto de Amnésia, com o humorista Zé Américo (de A Praça É Nossa) no comando, agradou à direção do SBT. Em agosto também estreia no canal o reality show Quem Quer Casar Comigo?, em que mulheres bem-sucedidas buscam maridos. O remake de Sinhá Moça (Globo/2006) acaba de ser vendido para o canal canadense Rogers OMNI Television. Sarah Oliveira, ex-Vídeo Show, estreou semana passada, na surdina, como repórter do Mais Você, da Globo. Marcelo Tas será um dos 13 jurados do Miss Brasil, que será transmitido sábado pela Band. A Lei e o Crime, seriado de sucesso da Record, teve sua segunda temporada adiada, do primeiro para o segundo semestre de 2010. Conteúdo para VOD, o famoso video on demand, é o alvo de Ana Maria Nuñes Toledo, diretora da operadora de cabo VTR, do Chile, na 10ª edição do Fórum Brasil - Mercado Internacional de Televisão. O 10º Fórum Brasil, de 3 a 5 de junho, em São Paulo, aposta na disputa de operadoras de TV e portais de web por produções originais. Hoje, a demanda por conteúdo audiovisual é bem maior que a oferta e a capacidade de entrega da indústria.