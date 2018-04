Entre-linhas Luciano Huck resolveu dar férias ao quadro Agora ou Nunca, do Caldeirão. O formato não tem data para voltar ao ar. Netinho estreia dia 9 no SBT - quer dizer, ele espera que sim - com mais de 7 mil inscritos por e-mail e mais de 500 cartas para o seu Dia de Princesa. Além de abocanhar as campanhas publicitárias do momento, Raj, ops, Rodrigo Lombardi deve ter seu contrato revisto na Globo em breve. Vem aumento por aí. Pergunta que não quer calar: onde vai parar o cabelo de Gabriel Braga Nunes em Poder Paralelo, da Record? A cada capítulo, as madeixas à progressiva do ator vão ficando mais rebeldes. No final da trama, estará ele uma Vanessa da Matta? A assessoria da atriz Cláudia Carla, que já participou de produções como O Clone, Malhação e A Turma do Didi - Lembrou quem é? Esta coluna não - avisa que ela estará no filme Os Sonhos de um Sonhador - A História de Frank Aguiar. Sim, o cãozinho dos teclados terá um longa-metragem só dele. Pancadaria em novela sempre faz o ibope subir, é fato. Entre mulheres então... A sessão de vale-tudo da vez será em Caminho das Índias, da Globo. Ilana (Ana Beatriz Nogueira) vai sair no tapa com Aída (Totia Meirelles). Em outro ringue, mas na mesma novela, Maya (Juliana Paes) dá uma surra em Surya (Cléo Pires).