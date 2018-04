Entre-linhas Teve palmeirense atirando sapato no televisor, anteontem, e disposto a mandar a conta pelo estrago ao SporTV. Gol do Palmeiras, reta final do jogo que classificou o Verdão na Libertadores, e o SporTV interrompe a partida para exibir comercial. Imediatamente, a Globo, que até ali apostara em Corinthians X Atlético Paranaense, passa a mostrar a bola que até então se resumia ao SporTV. O SporTV botou a culpa na operadora, que teria inserido comercial na hora errada. E operadora tem poder para interferir na programação? Bem, a Assessoria de Imprensa da Net avisa que nada teve a ver com isso. Após demitir toda a equipe de produção do Vídeo Show em São Paulo, Boninho continua inquieto. Há conflitos internos sobre o novo formato da atração. Ator da Record, Gracindo Júnior mereceu largo espaço no Vídeo Show, ontem. A Globo superou com elegância sua diferença com a concorrência, em nome da história de Paulo Gracindo, biografado pelo filho no belo documentário O Bem Amado, que estreia hoje nos cinemas. A participação de Daniela Duque, mãe de um rapaz assassinado no Rio, não foi ação isolada em Caminho das Índias. Mais depoimentos de vítimas reais de violência vão entrar na novela. Promotores russos mantêm empreitada de tirar South Park do ar no seu país. Acusam a atração de zombar da religiosidade e de extremismo.