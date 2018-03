Entre-linhas Claudete Troiano está com um pé Gazeta. O outro pé só entra com patrocínio no calcanhar. O canal estuda o custo-benefício de ela ocupar parte do espaço dedicado ao Best Shop TV. Há fila de atores no SBT para receber direitos pela reprise de Dona Beija. Também há a fila dos que prometem processar a casa - como Maitê Proença. Giovanna Antonelli, que processou o SBT pela reprise de Xica da Silva ainda não levou. O SBT venceu o processo em segunda instância. Mulheres Possíveis ganhará 3.ª temporada no GNT. As gravações devem acontecer a toque de caixa por conta da gravidez de Ingrid Guimarães. Participarão dessa rodada: Dira Paes, Lilia Cabral e Ana Botafogo. Ao estilo Silvio Santos, Roberto Justus tem burlado as regras de seu O Aprendiz. Já demitiu dois candidatos de uma vez e, anteontem, decidiu premiar toda a equipe vencedora, em vez de sacrificar um candidato. A MTV esclarece que o polêmico perfil de João Gordo no Twitter é falso. Na segunda-feira, o falsário estragou o plano que Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico (RedeTV!), traçava com João Gordo, ao publicá-lo no microblog. O "pirata" trocou farpas até com Danilo Gentili, do CQC. Três palavrões em menos de dois minutos: cronometro do capítulo de anteontem de Poder Paralelo, da Record.