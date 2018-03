Entre-linhas A Globo Internacional e o PFC, canal de futebol da casa, esperam abocanhar mais 300 mil assinantes com a adesão do grupo à segunda maior operadora de Portugal, a Cabo Visão. Em Portugal, o PFC e a Globo Internacional já estavam presentes, e continuam, na Zon, primeira operadora do país. O seriado nacional da Fox, 9mm: São Paulo, terá ações de merchandising da China in Box nos episódios inéditos que estreiam no próximo mês. A Sky lançou seu decodificador em alta definição que contém DVR - espaço para gravar programas. O decoder é gratuito, mas o pacote digital mensal custará R$ 229 ou R$ 253. Com o decodificador da Sky, sete novos canais em HD entram no mercado brasileiro, entre eles Discovery HD Theater, ESPN HD, TNT HD e até o adulto SexZone HD. "Não tinha nada para dizer. Ia falar que o Silvio Santos estava me f...?" A frase é de Ratinho, em resposta aos jornalistas que lhe perguntaram ontem, em evento no SBT, por que ele não deu entrevistas durante o ano e meio em que ficou na geladeira. Caco Rodrigues, que apresenta o Campeonato de Perguntas, no SBT, foi convidado para o reality A Fazenda, da Record. Aumentou em 32,6% a vendas em pay-per-view da Globosat dos campeonatos estaduais. Em 2009 foram 618 mil assinaturas, ante 466 mil de 2008.