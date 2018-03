Entre-linhas Danilo Gentili e Oscar Filho comandam a cerimônia de entrega da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, hoje à noite, no Teatro Sérgio Cardoso. Denise Fraga, premiada pela peça A Alma Boa de Setsuana, Patrícia Pillar, João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington (pela novela A Favorita) e Guilherme Weber (pela série Queridos Amigos) confirmaram presença na festa da APCA, hoje. Zezé Di Camargo e Luciano só toparam gravar chamada anunciando a volta de Ratinho ao SBT, porque o pedido partiu de Hebe Camargo. A dupla não conversa com o apresentador desde o sequestro do irmão, Wellington Camargo, ocorrido entre 1998/1999, em Goiânia. À época do sequestro de Wellington Camargo, Ratinho especulou, no ar, pelo SBT, que a família estaria envolvida no caso. Logo depois disso, os sequestradores deceparam um pedaço da orelha de Wellington e o enviaram ao SBT de Goiânia. A Discovery e o braço nacional da produtora argentina Cuatro Cabezas farão um reality show que visa a mudar hábitos de famílias brasileiras com dicas de nutrição e saúde, o Mudar Faz Bem. Inscrições pelo site www.homeandhealthbrasil.com Rendeu 33 pontos de média à Globo e 10 à Band o ibope de Corinthians e Santos, anteontem: bom resultado para ambas. E a Band nega, oficialmente, que cogite troca de apresentadores no Dia a Dia.