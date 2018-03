Entre-linhas O Ministério da Justiça recebeu denúncias com relação a perguntas com conotação sexual e palavrões no Nada Além da Verdade, agora reprisado à tarde no SBT. O órgão concluiu, no entanto, que elas são esporádicas e não comprometem a classificação indicativa atual. Cris Couto será a repórter encarregada de aquecer, com o público, as intrigas do novo reality show da Record, A Fazenda. Fará o que faz Vinícius Valverde na Globo em temporada de BBB. A Fazenda, que confina celebridades B em uma fazenda em Itu, tem estreia marcada na Record para 27 de maio. Apresentador da cena, Britto Júnior dará expediente na mesma cidade. Não foi só de Silvio Santos a palavra final sobre a apresentação do Casos de Família. Olga Bongiovanni estava bem cotada pelo dono do SBT para o cargo, mas Cristina Rocha venceu a parada porque encantou os peruanos, donos do formato. A Fox traz ao Brasil o ator Chris Vance, para promover a série Mental, que estreia aqui em 3 de junho, às 22 horas. A Record mudou seus planos de gravação da novela Bela, a Feia, por causa da agenda da atriz cotada para protagonista, Gisele Itiê. Gravações de outras novelas da Record serão realocadas para acomodar boa parte do expediente de Bela, a Feia nos estúdios do Recnov. A ideia anterior era locar estúdios do Polo de Cinema, no Rio.