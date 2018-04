entre- linhas Fato no mínimo curioso passou por muitos despercebido no Mais Você de quarta-feira. Em seu discurso diário sobre exemplos de vida e citações filosóficas, Ana Maria Braga falou por 3 minutos e meio sobre Sam Walton, sem citar sua verdadeira conquista na vida. Walton é o fundador do Wal-Mart, concorrente do Carrefour, do qual La Braga é garota-propaganda. Paraíso Tropical promete bombar em audiência na próxima semana. Tudo por conta de Bebel (Camila Pitanga), que armará uma boa para acabar com o casamento de Olavo (Wagner Moura). Resumindo a história, a noiva Alice (Guilhermina Guinle) e boa parte dos convidados flagrarão o vilão algemado à cama do hotel, na hora do casório. Advertência entre o pessoal que grava a novela Caminhos do Coração, da Record, em Miami: alguns atores correm o risco de serem detidos na alfândega por obra das ''''comprinhas'''' em excesso. O Multishow abrirá espaço em sua programação para a exibição de curtas brasileiros. Serão selecionados cerca de 80 curtas que, a partir de novembro, vão ao ar de segunda a sexta, sempre às 23h45, na faixa batizada de Curta Que É Legal. Aproveitando o lançamento do filme homônimo, a Globo disponibiliza em seu site (www.globo.com/videos) trechos da minissérie O Primo Basílio, que foi ao ar em 1988. Vale por Marília Pêra no papel agora ocupado por Glória Pires no longa.