Entre-linhas Mudanças à vista no Dia a Dia da Band. Até troca de apresentadores está sendo cogitada. Senso de oportunidade não falta para a turma dos filmes pornôs. A produtora Brasileirinhas acaba de lançar o título Carinho das Índias. No longa Carinho das Índias, uma indiana com pinta de Maya fica dividida entre dois amores, ou melhor, vários amores.Até dalit tem vez. Ela é dona de uma visitada casa de chás. Todos queriam Silvio e Hebe em sua sala. Em festa realizada anteontem para o mercado publicitário, o SBT deu de brinde almofadas brancas com a cara de seus artistas. As com estampas do dono da emissora foram as primeiras a desaparecer. Já as de outras personalidades da casa... Caso de abuso sexual envolvendo membros da mesma família é a polêmica que a Record vai usar para tentar salvar a audiência de Promessas de Amor, que anda em baixa. A trama tem carta branca dos bispos para pegar pesado. Nada de anões nem circo, Ratinho promete fazer jornalismo no SBT - claro, naquele estilo policialesco, mas jornalismo. Humor pode, mas bem dosado em comentários do apresentador. O novo Programa do Ratinho tem estreia prevista para 4 de maio no SBT. Já Netinho entra na emissora no dia 2, em atração que mesclará entradas ao vivo com gravações.