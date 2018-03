Entre-linhas Didi e seu novo diretor, Jayme Monjardim, queriam gravar parte do próximo especial do trapalhão em Paris. Seria um tempero "Monjardim" na velha Turma do Didi. Seria. A viagem foi vetada pela Globo. Monjardim já tinha até escolhido locações na França. O especial A Princesa e o Vagabundo, de Renato Aragão, terá gravações bem mais modestas. Saem castelos franceses, entram o Palácio das Laranjeiras e os de compensado do Projac, no Rio. O maiô que Pamela Anderson usou no seriado Baywatch será leiloado amanhã, em evento beneficente, na Califórnia. A pergunta é: a quantas anda a peça vermelha, uma vez que a série foi ao ar no início dos anos 90? O canal de pay-per-view Premiere Combate comemora a marca de 31 mil assinaturas até agora. Os combos promocionais com a venda casada de canais PPV da Globosat ajudaram a bombar a sintonia de lutas. Nem Gilberto Braga, muito menos Manoel Carlos. Quem ficará com o passe de Wagner Moura em 2010 é o Capitão Nascimento. O ator ficará fora da TV para gravar Tropa de Elite 2, logo em janeiro. Chico Anysio voltará ao Zorra Total, em breve, mas só em uma participação especial para comemorar 10 anos do humorístico da Globo. Como Alberto Roberto, o comediante gravará no início de maio um quadro com a nora Heloísa Périssé.