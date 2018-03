Entre-linhas No leilão de quem finalmente tira Bahuan (Márcio Garcia) do caminho da Maya (Juliana Paes), Ciça (Ana Lima) sai na frente. O ex-mocinho de Caminho das Índias vai se perder entre a mulherada no Brasil. Ainda na trama das 9 da Globo, Norminha, personagem de Dira Paes, vai gastar o salto. Tudo porque a autora de Caminhos, Glória Perez, teve de operar a tireóide e pediu ajuda ao amigo Carlos Lombardi para não se atrasar com a novela. Lombardi adiantou scripts e investiu em sua personagem favorita: Norminha e seu núcleo da Lapa. Dira Paes que reabasteça seu estoque de arruda. Todos os caminhos levam ao Oriente. Mesmo. No capítulo de terça-feira de Poder Paralelo, na Record, Luísa (Fernanda Nobre) disse que deve viajar para Dubai. Vai acabar encontrando Yvone (Letícia Sabatella) e Raul (Alexandre Borges) - da trama das 9 da Globo - por lá. Paraíso bateu seu recorde de audiência anteontem na Globo: a novela das 6 registrou média de 27 pontos. O Domingo Espetacular, que tem abusado de notícias policiais, decidiu apostar em quadros de entretenimento. Mais de 20 projetos disputam vaga na fila do programa dominical da Record. A ideia é colocar algum quadro novo no ar antes mesmo do fim da temporada do Dr. Pet, Alexandre Rossi.