Entre-linhas Globo está negociando uma grande parceira com a Time 4 Fun, empresa de entretenimento responsável por trazer ao Brasil shows de grande porte, como o de Madonna. Liminha e Joana Mazzucchelli serão os diretores do próximo Prêmio Multishow. De onde Adriane Galisteu tirou os "modelos" à gatos do calendário, que participaram da estreia do seu programa na Band, vestidos de mecânico? Constrangimento geral. Teve quem achasse que era outra banda, mas coube aos próprios Titãs regravar a música Polícia para a abertura de Força Tarefa da Globo. A diferença se deve à ausência das vozes de Arnaldo Antunes e Nando Reis. Aos poucos, a Globo está se desfazendo da produção de apoio que restava ao Mais Você em São Paulo. Recuperado de um derrame cerebral, Fernando Vanucci voltou ao Bola na RedeTV! no último domingo para a alegria da emissora, que pretende reformular o programa em breve. Vanucci seguirá no comando da atração. Coração de mãe é o apelido que o Vídeo Show ganhou nos bastidores da Globo. Não bastasse ganhar três novos apresentadores, além de Angélica e André Marques, a atração recebeu mais um reforço esta semana: Geovana Tominaga, ex-TV Globinho. Tem gente apostando que algum deles vai rodar.