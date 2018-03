Entre-linhas Não, o Zorra Total do último sábado, na Globo, não estava maluco ao cantar que Cabral "inventou o Brasil no dia 21 de abril". A atração só difundiu o erro da canção História do Brasil, na versão original de Lamartine Babo. O Telecine Action bate bumbo e anuncia que sua audiência cresceu 23% em março. Obra de James Bond, alvo do especial Sábado Bond, que contou com Cassino Royale, filme mais assistido do mês na TV paga. Boa parte do progresso na audiência do Telecine Action deve-se ao crescimento da plateia feminina, que somou 45% dos assinantes ligados no canal em março - são 36% a mais do que a fatia luluzinha de um ano atrás. A Record comemora: seu canal internacional vem liderando a audiência a cabo em Portugal aos sábados. Os programas mais visto são Tudo É Possível, de Eliana, e o Melhor da Tarde. O médium James Van Praagh, colaborador da série Ghost Whisperer, com Jennifer Love Hewitt, esteve no Brasil para lançar um livro e dar depoimento para o filme sobre a vida de Chico Xavier, que deve render também minissérie na Globo. A Justiça acatou pedido do Ministério Público da Bahia para suspender temporariamente o programa (do gênero mundo-cão) Na Mira, da TV Aratu, retransmissora do SBT no Estado, sob pena de multa R$ 10 mil ao dia. Para o juiz Manuel Bahia a atração tem quadros chocantes.